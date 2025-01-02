İlhan Uzgel'den Hakan Fidan'a: "Erdoğan, Şam'daki yönetimin iade-i ziyaretini beklemeden, Şam'a gidecek mi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, "Neden Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Türkiye'ye iade-i ziyaret yerine, ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirmeyi tercih ediyor?'' sorusunu yöneltti.

İlhan Uzgel'den Hakan Fidan'a:
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 17:10

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, "Neden Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Türkiye'ye iade-i ziyaret yerine, ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirmeyi tercih ediyor? Soruyoruz: Ankara’dan Şam’a, Şam’dan Riyad’a doğru olan bu sıralama devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Şam’daki yönetimin iade-i ziyaretini beklemeden, Şam’a gidecek mi" diye sordu.

CHP'li Uzgel, sosyal medya hesabı üzerinden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a şu soruları yöneltti:

"Sayın Hakan Fidan, hani Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Türkiye'de okumuştu... Hani ilk ziyareti MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın gerçekleştirmiş, ikinci ziyareti ise siz yapmıştınız... Neden yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Türkiye'ye iade-i ziyaret yerine, ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirmeyi tercih ediyor? Soruyoruz: Ankara’dan Şam’a, Şam’dan Riyad’a doğru olan bu sıralama devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Şam’daki yönetimin iade-i ziyaretini beklemeden, Şam’a gidecek mi?"


Etiketler: #Hakan Fidan #suriye

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