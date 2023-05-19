İlk adres Anıtkabir
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun. Ankara’da kutlamaların ilk adresi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir olacak.
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran, yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu kuvvete, Türk milletine güvenerek bu işe başladım” sözleri ile 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı ve Anadolu’nun işgaline karşı mücadele ateşini yakışının 104. yılı, yine coşkuyla kutlanacak.
Ankara’da kutlamaların ilk adresi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir olacak.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyetin 09.30’da Anıtkabir ziyareti ile başlayacak.
TEMSİLCİ GENÇLER ANKARA’DA
Hafta çerçevesinde ise
Türkiye’nin 81 ilinden ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile
Azerbaycan’dan gelen temsilci
gençler, ilk olarak Ankara’da
buluşacak. Temsilci gençler,
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TBMM
ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı
ziyaret edecek. Gençler, Ankara’da
bulundukları sürede Anıtkabir, I.
ve II. Meclis, Hacı Bayram-ı Veli
Camii, Tacettin Dergâhı, Ulucanlar
Cezaevi Müzesi ile Hamamönü’nü
de ziyaret edecek.
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