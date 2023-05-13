Son dakika... Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'tan önceki son durağı Anıtkabir oldu: 'Cesaret eden kazanır, biz Ata'mızdan öyle öğrendik....'

Son dakika haberi... 13. cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kaderinin belli olacağı seçimden 1 gün önce Ankara'da, Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu Anıtkabir’den ayrılırken gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 14:14
Son dakika... Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'tan önceki son durağı Anıtkabir oldu: 'Cesaret eden kazanır, biz Ata'mızdan öyle öğrendik....'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'tan önceki son durağı Anıtkabir oldu.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki onlarca gençle beraber Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı yoldan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine gelen Kılıçdaroğlu ve beraberinde gençler, mozoleye karanfil bırakmalarının ardından saygı duruşunda bulundu.

CHP lideri o anları Twitter hesabından "Cesaret eden kazanır. Biz Ata'mızdan öyle öğrendik. Gençlerle birlikte Anıtkabir'deyiz" notuyla paylaştı.

Öte yandan, Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını sonlandırmış oldu.

"ÇOCUKLAR ÇOK HEYECANLIYIM, ÇOK!"

Anıtkabir sonrası Twitter hesabından bir paylaşım daha yapan Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, "Ah be çocuklar şimdi seyrettirdiler sesinizi duydum, nasıl kaçırdım sizi diye hayıflandım. Çocuklar çok heyecanlıyım, çok!" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA SES GETİREN FİNAL

Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı bileşenleri önceki akşam Ankara'da gerçekleşen final mitingi ile ortak seçim kampanyasını sonlandırmıştı. Ankara'daki büyük kalabalık dikkat çekmişti.


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