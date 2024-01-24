İlk anketlerin sonuçları çıkmaya başladı: Erdal Beşikçioğlu öne geçti

Yayınlanma: 24.01.2024 - 17:55

Güncelleme: 24.01.2024 - 18:03

CHP’den Ankara Etimesgut belediye başkanlığına aday gösterilen “Behzat Ç” dizisinin ana karakterini oynayan tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’nun anketlerde ilk sırada çıktığı öğrenildi. Araştırma şirketi AREA, Beşikçioğlu’nun adaylığının belli olmasından sonra ilçede bir anket düzenledi.

Yapılan ankette, Etimesgutlulara yöneltilen, “Etimesgut Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz nasıl olur?” sorusuna gelen yanıtlara göre Erdal Beşikçioğlu yüzde 38.7 oy aldı. Rakibi MHP’li Enver Demirel’e oy vereceğini söyleyen seçmenlerin oranı ise 36.9 olarak çıktı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP yüzde 40.6 ile birinci parti olmuş, CHP ise yüzde 37.5’lik oy almıştı.

Kararsızların dağıtılmasıyla oluşan geçerli oylarda ise Beşikçioğlu’nun oy oranı yüzde 49.2’ye yükseldi. Rakibi Demirel ise yüzde 47’de kaldı.

HASSAS NOKTA

Etimesgutlu yurttaşların oy tercihilerini bu yönde yapmalarına karşın ilçe kamuoyunda hangi adayın kazanacağı konusunda CHP açısından sorun yaşandığı ortaya çıktı. AREA’nın anketindeki “31 Mart 2024 Etimesgut Belediye Başkanlığı seçimlerini sizce hangi parti kazanır?” sorusuna ilk soruya göre farklı bir yanıt geldi. Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre “MHP’nin seçimi kazanacağı” yönünde düşünceye sahip olanlar daha fazla çıktı.

Oy oranının fazla olmasına karşın ikinci soruda tersi bir sonucun ortaya çıkması, CHP’nin Etimesgut'ta “seçimi kazanabileceği” inancını pekiştirebilmek için daha yoğun çalışması gerektiği şeklinde yorumlandı.