Erdal Beşikçioğlu’ndan ‘Erdoğan’ itirafı: ‘Konuşmasının ardından istifa ettim’
CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, “AKP iktidarının sebep sonuç ilişkisi yüzünden ben devlet tiyatrolarından istifa ettim” dedi. Beşikçioğlu, Erdoğan’ın konuşmasını hatırlattı.
CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Sözcü TV’ye konuk olan Beşikçioğlu adaylık sürecini, “Benim ikna olmam uzun sürdü. Çünkü daha önce böyle bir şey yapmadım” diyerek anlattı.
Beşikçioğlu Devlet Tiyatroları’ndan istifa sürecini ise şöyle anlattı:
“Aslında AKP iktidarının sebep sonuç ilişkisi yüzünden ben devlet tiyatrolarından istifa ettim. Ordu’da bir turnedeydim, Ordu gençlik kollarında Recep Bey’in bir konuşması vardı; ‘Ya bu sanatçılar çok ileri gittiler parasını biz veriyoruz kardeşim bizim istediğimizi yapacaklar’ dedi.
Ki devlet tiyatrolarının kendi içerisinde özel bir yapısı vardır, hangi tandansa ait olursa olsun o çeşitlilikte oyunlar oynamak zorundadır. Böyle olunca baktık iş olacak gibi değil istifa ettik ve Tatbikat sahnesini kurduk iyi ki de kurmuşuz. Bazı şeyler de hoş sonuçlar doğurabiliyor. İyi ki de öyle olmuş, iyi ki de o lafı etmiş.”
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