Mansur Yavaş'a ziyaret: Erdal Beşikçioğlu'ndan anket açıklaması

Yayınlanma: 23.01.2024 - 11:56

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:13

CHP'nin Etimesgut İlçe Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Erdal Beşikçioğlu, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SONUÇ BELLİ"

AKP'nin adayı Turgut Altınok hakkında sorulan soru hakkında Beşikçioğlu, "Mansur Başkanımızın ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki o yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer. Ekstradan bir adayın olması ancak kendi içindeki demokrasinin gereğidir. Sonuç bellidir yani" ifadelerini kullandı.

Neden Etimesgut'tan aday olduğunu da sorulan Beşikçioğlu, "Mustafa Kemal'in kurduğu bir ilçe olması, güneşin oradan doğması ve bizim yapacağımız sosyal etkinliklerin oradaki gençlerle de uyumlu olması... Burası kültür ilçesi olacak" şeklinde yanıt verdi.

ANKET AÇIKLAMASI

Seçimlere ilişkin anket yaptırıp yaptırmadıkları da sorulan Beşikçioğlu, şunları söyledi:

"Oyun oynadığım için seyircilerle her daim buluşurum. Bu buluşmalar da 1.000-1.500 kişi ile olur. Hepsiyle tek tek fotoğraf çektiririm bu da benim duygusal anketimi oluşturur. Çok olumlu. Biz başka bir söylence ile geleceğiz. Ben rant bilmem, iyi ki de bilmem ama hizmeti sanırım bilirim."