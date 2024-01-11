Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına neden itiraz etti?
31 Mart seçimleri öncesinde birçok şehrin adayını belirlemek üzere toplanan CHP Parti Meclisi, Ankara'nın Etimesgut ilçesi için oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığını kesinleştirdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ise Beşikçioğlu'nun adaylığına itiraz ettiği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre söz konusu itirazın arkasından 'İYİ Parti' çıktı.
200’ün üzerinde il ve ilçede belediye başkan adaylarını açıklamak üzere toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Ankara’nın Etimesgut ilçesinde belediye başkan adayı olarak tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’nu gündemine aldı.
Beşikçioğlu ile ilgili karar MYK’da herhangi bir itiraz olmadan kabul edildi ve Parti Meclisi’ne (PM) sunulacak aday listesinde yer aldı. Ancak MYK toplantısı sırasında Beşikçioğlu ile ilgili kararın kamuoyunun gündemine yansıması üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bu karara itiraz ettiği iddiaları da gündeme gelmişti. Beşikçioğlu'nun adaylığının kesinleşmesiyle birlikte gazeteci Hilal Köylü, Etimesgut adaylığı açıklanan Erdal Beşikçioğlu için Mansur Yavaş cephesinin tavrını "Kurduğumuz kazanma stratejimizi yıkmış gözüküyoruz" sözleriyle açıkladı.
SİYASET AYRI DOSTLUK AYRI
Gazeteci İsmail Küçükkaya ise çarpıcı kulis bilgilerini ilk ağızdan anlattı.
Küçükkaya ilk kulis bilgilerini şu sözlerle aktardı:
"Erdal Beşikçioğlu'nun bir dönem çok yakın olduğu birlikte çalıştığı arkadaşlarından aldığım bilgilere göre, Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu'nu çok beğeniyormuş. Aralarında iyi bir hukuk var. Takdir ediyor, oyunlarına gidiyormuş. Aralarında sahiden de iyi bir hukuk varmış.
İTİRAZIN ARKASINDAN 'İYİ PARTİ' ÇIKTI
Mansur Yavaş'ın kurmaylarını aradığımda da onlara bunu sordum. Yavaş'ın Beşikçioğlu ile arası iyiyse neden böyle bir kriz söylentisi çıkıyor diye. Kurmayları, 'Seçimi mutlaka kazanmak istiyoruz. CHP'nin güçlü olduğu yerlere karışmıyoruz ama özellikle farklı kesimlerden de maksimum oyu almanın hesabını yapıyoruz. İYİ Parti'nin Etimesgut'ta yüzde 13 civarında oyu var. Biz bu oy oranını da kazanmak için kurucu il başkanını aday göstermek istiyorduk. Ankara'da 3-4 gündür böyle bir sorun var evet biz de yeni duyduk bu durumu' dedi.
Yani, Mansur Yavaş, İYİ Parti tabanıyla ilgili yaptığı oy hesabının bozulduğunu düşünüyor. Erdal Beşikçioğlu ile aralarında ne kadar iyi bir hukuk olsa da..."
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