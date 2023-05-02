İlk kez konuştu: Meral Akşener'den 'Hakan Atilla' açıklaması

Yayınlanma: 02.05.2023 - 13:43

Güncelleme: 02.05.2023 - 14:13

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından ise Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, pasaportuna el konduğunu duyurdu.

8 Mart 2021’de Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Atilla, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailenle Kıbrıs’a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor, çıkış yasağı tebliğ edilmek üzere karakola götürülüyorsun” dedi.

YURTDIŞI YASAĞI TEBLİĞ EDİLDİ

Hakan Atilla, sabah saatlerinde ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na gitti. Buradan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek isteyen Atilla, pasaportu kontrolünden geçerken hakkında yurtdışına çıkış yasağı olduğu fark edildi.

Polis ekipleri, Atilla'yı pasaportuyla birlikte havalimanı içindeki polis merkezine götürdü. Burada Atilla'ya hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı kararı tebliğ edildi. Atilla daha sonra serbest bırakıldı.

Atilla, bir diğer paylaşımında, “Ülkemize yıllarca hizmet ettik, onu el üstünde tuttuk savunduk koruduk, karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner” yazdı.

AKŞENER'DEN İLK YORUM

Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atilla'nın ailesiyle gittiği havalimanında pasaportuna el konmak istenmesi ve karakola götürülmesi ile ilgili konuştu.

Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan Akşener, "Yasadışı talimatlara uyan her bürokrat bu olaydan ibret almalıdır" dedi.

Akşener, şöyle devam etti:

"Bir bürokratın nasıl kullanılıp harcandığının timsalidir. İşlerine yararken nasıl ödüllendirilip, işleri bitince nasıl kirli bir mendil gibi buruşturulup çöpe atıldığının öyküsüdür. Tüm bürokratlar bundan ders çıkarmalıdır."