İlker Canikligil'e tahliye kararı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan İlker Canikligil hakkında tahliye kararı verildi.

İlker Canikligil'e tahliye kararı
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 10:57

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan yönetmen İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Canikligil hakkında, YouTube'da yayımladığı videodaki sözleri nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarından soruşturma başlatılmıştı. 

Bu kapsamda gözaltına alınan Canikligil,  "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından tutuklaması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 

Savcılığın sevk yazısında, Canikligil'in X sosyal medya platformunda yayımlanan 2 dakika 34 saniyelik video içeriğine ve kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verilmişti. 

Şüphelinin sosyal medya paylaşımıyla "toplumun bir kısmını, siyasi seçimlere katılan ve oy veren seçmene veya belli bir düşünceye sahip kesimini aşağılayarak hedef haline getirdiği" aktarılan yazıda, ayrıca bu kesimlere yönelik katliam yapılması gerektiğini beyan edip, suç işlenmesini tahrik ettiği savunulmuştu. 

 


Etiketler: #İlker Canikligil

İlgili Haberler

Tutuklanan yönetmen İlker Canikligil'den ilk açıklama

Tutuklanan yönetmen İlker Canikligil'den ilk açıklama
Son Dakika... Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı

Son Dakika... Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı
Yönetmen İlker Canikligil hakkında soruşturma!

Yönetmen İlker Canikligil hakkında soruşturma!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler