'Sessiz İstila' kısa filminin yapımcısı gözaltına alındı
'Sessiz İstila' filminin yapımcısı Hande Karacasu, gözaltına alındı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da "Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım" ifadelerine yer verdi.
'Sessiz İstila' adlı kısa filmi YouTube'da yayımlayan Hande Karacasu, Sakarya'da gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Karacasu ile birlikte ‘Militer Doktrin’ isimli Twitter hesabının yöneticisi olduğu öne sürülen H.D.’nin gözaltına alındığını da bildirdi.
Sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle eden kısa film ve provokatif paylaşımlarda bulunan bir hesap hakkında?? pic.twitter.com/Y0VcogFRQm— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) May 3, 2022
Karacasu’nun yayımladığı kısa filmde, 3 Mayıs 2043’te doktor olduğu anlaşılan bir gencin, ülkede çoğunluk olan sığınmacılar nedeniyle anne ve babasına bunu engellemedikleri için kızması anlatılıyordu. Video, Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sinin bir kısmıyla son buluyordu.
Emniyet’in açıklamasında söz konusu kısa filmin ‘sığınmacılarla ilgili bilgileri manipüle edip çarpıttığı’ belirtildi.
ÖZDAĞ: YAPIM MASRAFLARINI BEN KARŞILADIM
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da gözaltı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kısa filmin siparişi kendisinin verip yapım masraflarını karşıladığını söyledi.
Özdağ, "H. Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler ‘halk’ değil. Misafir. Kin/düşmanlık yok" ifadelerine yer verdi.
H.Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir.Yapım masraflarını ben karşıladım.Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi.Suriyeliler “halk” değil. Misafir.Kin/düşmanlık yok. https://t.co/izudLspfC3— Ümit Özdağ (@umitozdag) May 3, 2022
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