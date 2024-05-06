İlkokul binasına el kondu, aileler İl Milli Eğitim Müdürüne tepkili: Bir deprem daha yaşatıyorlar

Yayınlanma: 06.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.05.2024 - 04:00

Durumdan 30 Nisan’da haberdar olan öğrenci velileri okul önünde basın açıklaması yaparak karardan vazgeçilmesini istediler. Tepkiler üzerine Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman tarafından bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, “Hiç kimseyi mağdur etmeyecek ortaya konulabilecek çözüm bu şekildedir” denirken “Bizzat il milli eğitim müdürü olarak şahsım, ilçe müdürümüz ile ilgili beş müdür yardımcımız/ şube müdürümüz ile okulda hem velilerle hem öğretmenlerle hem de iki mahallenin muhtarlarıyla görüşülmüştür. Olayı provoke etmek isteyen, art niyetli olduğu anlaşılan ve işi başka yerlere çekmeye çalışan birkaç veli dışında olayla ilgili herkes, doğrudan ve sağlıklı bilgilendirmemiz neticesinde planlamayı makul karşılamıştır” ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet’e konuşan veliler ise Kahraman’ın açıklamalarını yalanladı.

"KONUMUNU BEĞENMEDİLER"



“Hiç öğrencisi olmayan Albayrak İlköğretim okulunu “otoparkı yok” diye reddetmişler. Başka bir depremi bize yaşatıyorlar. Daha makul alternatifler olduğu halde sırf konumu güzel diye bizim okulumuzu istiyorlar” diyen veli Öznur Özdemir, “il milli eğitim müdürlüğü veliler ile görüştü ama veliler ile bir sonuca varılmadı. Kendi çıkarları açısından bir sonuca vararak valilik ve kaymakamlık binasına yazı göndermişler. Bunun üzerine onay almışlar. Bizler bu konu hakkında sonuca varmış değiliz. Okulumuzdan gitmeyi kabul etmiyor ve gereğinin yapılmasını kaymakam ve valilikten arz ediyoruz” dedi. “Biz bu okulun tüm ihtiyaçlarıyla kendimiz ilgilendik, 3 ay için miydi?” diyen Özdemir, “Ayrıca birkaç kişi değiliz, provokatör hiç değiliz ve konuyu başka bir yere çekmeye çalışmıyoruz. Bu sözler hakkında da hukuki hakkımızı koruyacağız“ ifadelerini kullandı.

