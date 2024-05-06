İlkokul binasına el kondu, aileler İl Milli Eğitim Müdürüne tepkili: Bir deprem daha yaşatıyorlar
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yaklaşık 280 öğrencinin eğitim gördüğü 35 derslikli Şehit Evliya İlkokulu binası, il milli eğitim müdürlüğü tarafından müdürlük binası yapılmak için el kondu.
Durumdan 30 Nisan’da haberdar olan öğrenci velileri okul önünde basın açıklaması yaparak karardan vazgeçilmesini istediler. Tepkiler üzerine Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman tarafından bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, “Hiç kimseyi mağdur etmeyecek ortaya konulabilecek çözüm bu şekildedir” denirken “Bizzat il milli eğitim müdürü olarak şahsım, ilçe müdürümüz ile ilgili beş müdür yardımcımız/ şube müdürümüz ile okulda hem velilerle hem öğretmenlerle hem de iki mahallenin muhtarlarıyla görüşülmüştür. Olayı provoke etmek isteyen, art niyetli olduğu anlaşılan ve işi başka yerlere çekmeye çalışan birkaç veli dışında olayla ilgili herkes, doğrudan ve sağlıklı bilgilendirmemiz neticesinde planlamayı makul karşılamıştır” ifadeleri yer aldı.
Cumhuriyet’e konuşan veliler ise Kahraman’ın açıklamalarını yalanladı.
"KONUMUNU BEĞENMEDİLER"
“Hiç öğrencisi olmayan
Albayrak İlköğretim
okulunu “otoparkı yok” diye
reddetmişler. Başka bir depremi
bize yaşatıyorlar. Daha makul
alternatifler olduğu halde
sırf konumu güzel diye bizim
okulumuzu istiyorlar” diyen
veli Öznur Özdemir, “il milli
eğitim müdürlüğü veliler
ile görüştü ama veliler ile
bir sonuca varılmadı. Kendi
çıkarları açısından bir sonuca
vararak valilik ve kaymakamlık
binasına yazı göndermişler.
Bunun üzerine onay almışlar.
Bizler bu konu hakkında sonuca
varmış değiliz. Okulumuzdan
gitmeyi kabul etmiyor
ve gereğinin yapılmasını
kaymakam ve valilikten arz
ediyoruz” dedi. “Biz bu okulun
tüm ihtiyaçlarıyla kendimiz
ilgilendik, 3 ay için miydi?”
diyen Özdemir, “Ayrıca birkaç
kişi değiliz, provokatör hiç
değiliz ve konuyu başka bir yere
çekmeye çalışmıyoruz. Bu sözler
hakkında da hukuki hakkımızı
koruyacağız“ ifadelerini
kullandı.
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