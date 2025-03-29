İlkokulda skandal: 'Oruç tutma yarışması' düzenlediler!

Aydın Karacasu'da bir okulda ilkokul öğrencileri arasında oruç yarışması düzenlendi. Bir ay boyunca sınıflarında en çok oruç tutan öğrencilere "ödül" verildi.

İlkokulda skandal: 'Oruç tutma yarışması' düzenlediler!
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ANKA
Yayınlanma: 29.03.2025 - 16:49

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda ilkokul öğrencileri arasında oruç tutma yarışması düzenlendi.

Bir ay boyunca sınıflarında en çok oruç tutan öğrencilerin ödüllendirildiği yarışmanın ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü de katıldı.  

"MADALYA" VERDİLER!

Alemler İlk ve Ortaokulunda Alemler Cami İmam Hatibi ve Alemler Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Furkan Hakan Büyükpamukçu koordinesinde düzenlenen etkinlikte 9 sınıfta en çok oruç tutan 9 öğrenciye madalya verildi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE KATILDI

Anaokulu da dahil olmak üzere ödül verilen etkinlikle ilgili bilgi veren Büyükpamukçu, "İnşallah bu yılı başlangıç olarak kabul edip gelenekselleştireceğiz. Ramazan ayında iyilik haftasında sahip çıktıkları için küçük bayramlık ödüllerle ödüllendirildiler" ifadelerini kullandı.

Karacusu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, daha sonra öğrencilere madalya taktı.


Etiketler: #oruç #ilkokul

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