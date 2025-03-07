Oruçluyken gün içinde açlık ve halsizlik yaşamayın: Sahurda tokluk hissi veren süper besinler

4. SU VE SIVI TÜKETİMİ

Sadece katı besinler değil, sıvı alımı da vücut dengesi açısından önemlidir.

Bol su için:

Sahurda yeterli miktarda su tüketmek, gün içinde susuzluk hissini azaltır.

Bitki çayları:

Şekersiz olarak tüketilen papatya veya rezene çayı sindirimi kolaylaştırabilir.

Süt:

Protein ve kalsiyum içeriği sayesinde hem tok tutar hem de enerji sağlar.