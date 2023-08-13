İmam Halil Konakcı'nın arkasında Ali Erbaş varmış!

Yayınlanma: 13.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.08.2023 - 03:00

Hilafet çağrısı yapan, sanatçıları eleştiren, laikliği ve kadınları hedef almasıyla sık sık tepki çeken imam Halil Konakcı hakkında bir işlem yapılamıyor. Muhalefet partilerinden çeşitli demokratik kitle örgütlerine ve yurttaşlara kadar farklı kesimlerin tepki gösterdiği Konakcı’ya ilişkin Diyanet’ten bir açıklama gelmedi. Diyanet kaynakları, Konakcı’ya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın desteği olduğunu belirtiyor. Hakkındaki çok sayıda şikâyetin ilçe müftülüğünden doğrudan başkanlığa iletildiğini, buna karşın Konakcı’ya yönelik işlem yapılmadığını aktaran kaynaklar, “İktidar mahallesinde takip edildiği için dokunulmak istenmiyor” yorumunu yapıyor.

‘YERİNE KONUŞUYOR’

Başkanlık kaynakları, kurumda zaman zaman Konakcı’nın eleştirildiğini belirtirken, Erbaş’ın Konakcı’ya sahip çıktığını, yakın zamanda da eleştiriler üzerine “Bu görevde olduğum sürece dokunmam. İslamı onun gibi anlatan yok. Benim söyleyemediklerimi söylüyor” değerlendirmesini yaptığı kaydediliyor.

Öte yandan Erbaş’ın, ocak ayında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’e “Ahmak” diyen Konakcı’ya, İşliyen’in tepkisine karşın sahip çıktığı da öne sürüldü. İddiaya göre Konakcı’nın İşliyen’e hakaretinin ardından konu Erbaş’a taşındı. Erbaş’ın arabuluculuğuyla iki isim bir genel müdürün “gözetiminde” bir araya geldi. İşliyen’den özür dileyen Konakcı ve İşliyen, sarıldı ve barıştı. Arabuluculuk sürecinde Erbaş’ın Konakcı’ya sahip çıkmasına ise İşliyen’in “kırıldığı” belirtildi.

ŞİKÂYET YAĞIYOR

Konakcı’nın bağlı olduğu Pendik İlçe Müftülüğü’nün ise “Konakcı hakkındaki şikâyetler nedeniyle tükendiği” belirtiliyor. Konakcı hakkında müftülüğe, arasında CİMER şikâyetlerinin de olduğu yüzlerce şikâyet geldiği, müftülüğün de bunları doğrudan başkanlığa havale ettiği, müftülüğe çok sayıda da şikâyet telefonu edildiği kaydedildi. Erbaş, son olarak temmuzda, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Reisül Kurra Mustafa Demirkan’ın yönettiği hafızlık icazet töreninde Konakcı ile bir araya geldi.