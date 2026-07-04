İmam hatip lisesinden velilere 'CİMER' yönlendirmesi: 'Din dersi 1. sınıfa indirilsin' istediler

İstanbul Üsküdar’da bir imam hatip lisesinin okul grubunda velilere CİMER’e başvuru yapılması için dilekçe metni gönderildiği belirtildi.

Okulun adı, öğrencilerin ve velilerin kimliklerinin korunması amacıyla gizli tutuldu. Okul yöneticisi olduğu belirtilen kişi tarafından paylaşılan dilekçe metninde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersinin 2026/2027 eğitim öğretim yılından itibaren ilkokulun tüm sınıflarında okutulması talep edildi.

DİLEKÇEDE 1. SINIFTAN İTİBAREN DİN DERSİ İSTENDİ

Cumhuriyet’in ulaştığı dilekçede, DKAB dersinin ilkokulun tüm sınıf düzeylerinde, yani 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda okutulacak şekilde yeniden düzenlenmesi istendi.

Dilekçede, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin 4. sınıftan itibaren okutulmasının “uygulama tercihi” olduğu savunuldu. Metinde, dersin daha erken yaş gruplarında verilmesine yönelik “herhangi bir anayasal veya yasal engel bulunmadığı” öne sürüldü.

‘KANUN DEĞİŞİKLİĞİNE GEREK YOK’ SAVUNMASI

Dilekçede en dikkat çeken ifadelerden biri de düzenleme için “Anayasa, kanun veya yönetmelik değişikliğine ihtiyaç bulunmadığı” savunusu oldu.

Metinde, Talim ve Terbiye Kurulu’nun haftalık ders çizelgeleri ve ilgili öğretim programlarına ilişkin alacağı kararların yeterli olacağı ileri sürüldü. Böylece DKAB dersinin ilkokulun tüm sınıflarına yayılması için yalnızca idari bir düzenlemenin yeterli olacağı iddia edildi.

OKUL GRUBUNDAN VELİLERE CİMER YÖNLENDİRMESİ

Dilekçenin, okul grubunda velilerin CİMER’e aynı içerikte başvuru yapması için paylaşıldığı belirtildi. Söz konusu yönlendirme, devlet okullarında velilerin belirli bir eğitim politikası talebi doğrultusunda toplu başvuruya yönlendirilmesi tartışmasını gündeme getirdi.

Dilekçenin içeriği eğitimde dinselleşme tartışmalarını yeniden gündeme taşıyacak nitelikte.

MEVCUT UYGULAMADA DKAB 4. SINIFTA BAŞLIYOR

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın güncel ilköğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ilkokulda 4. sınıf düzeyinde yer alıyor.

Çizelgede ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar için zorunlu DKAB dersi bulunmuyor. Buna karşın okul grubunda paylaşılan dilekçede, dersin ilkokulun tamamına yayılması ve 1. sınıftan itibaren okutulması istendi.

ANAYASA’YA ATIF YAPILDI

Dilekçede, Anayasa’nın 24. maddesine atıf yapılarak din ve ahlak eğitim ve öğretiminin devletin gözetim ve denetimi altında yürütüldüğü belirtildi.

Metinde, din kültürü ve ahlak öğretiminin ilk ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu dersler arasında yer aldığı ifade edildi. Ancak tartışma yaratan bölüm, zorunlu ders statüsünden çok dersin hangi yaş grubundan itibaren okutulacağı oldu.

Dilekçede, dersin mevcut uygulamanın dışına çıkarılarak ilkokul 1. sınıfa kadar indirilmesi talep edildi.