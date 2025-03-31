'İmamoğlu' açıklaması dikkat çekmişti: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, Erdoğan'a telefon

Yayınlanma: 31.03.2025 - 11:42

Güncelleme: 31.03.2025 - 11:42

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"BAYRAM TEBRİĞİ" TELEFONU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, bayramın İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulundu.

"MACRON" AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için ilk üst düzey çıkış Macron'dan gelmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Avrupa için önemini vurgularken, demokratik taahhütlere bağlı kalmanın gerekliliğini dile getirmişti.

Macron, “İstanbul belediye başkanının gözaltına alınıp tutuklanması yalnızca pişmanlık duyulacak bir ihlal” demişti.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası yaşananlar için “Türkiye'de özgürlüklere yönelik sistematik saldırılardan üzüntü duyduklarını” ifade etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı şunları söylemişti:

“Muhalefet figürleri ve sivil toplum üyelerinin sistematik soruşturmaya tabi tutulması, haber alma ve toplanma özgürlüğüne saldırılar ve İstanbul belediye başkanının gözaltına alınıp tutuklanması yalnızca pişmanlık duyulacak ihlal ve saldırılardır. Türkiye’nin Avrupa’ya ihtiyacı var. Avrupa’nın da güvenlik konusunda üstlendiği sorumluluk için verdiği sözlere bağlı kalan ve demokratik yolu izleyen bir Türkiye’ye ihtiyacı var.”