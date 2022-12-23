İmamoğlu: Biz dövülecek bağcı değiliz

23 Aralık 2022 Cuma, 20:26

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Konya'ya geldi.

Esnaf ziyareti sırasında bir esnaf İmamoğlu'na İBB soruşturmasını hatırlatarak, “Başınızdaki sıkıntıyı inşallah bir an evvel defedersiniz, kurtulursunuz. Hoş olmayan bir şey.” dedi.

İmamoğlu da “Biz denetlenmek zorundayız, hiç sorun yok ama usulsüz bir süreç işletiyor. Burada amaç, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Bir tek bilmedikleri şey var; biz dövülecek bağcı değiliz, çünkü her işimizi şeffaf yapıyoruz. Bizim yaptığımız iş, 16 milyonu, bütün Türkiye’yi ilgilendiriyor. Bizi hesapsız yere inceleyip usulsüz bir biçimde yargılamaya kalkanlara da bu millet cevabını verir. Milletimizim adalet duygusu bambaşka. Bunu İstanbul seçimlerinde yaşadık ama yine akıllanmadılar." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, "İBB'ye bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer örgütlerle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler olduğunu" öne sürmüş, konunun soruşturulması için özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmişti.