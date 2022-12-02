İmamoğlu: Bizim başarımız altılı masanın işini kolaylaştıracak

02 Aralık 2022 Cuma, 17:08

İBB'nin 150 Günde 150 Proje kapsamında İSKİ Genel Müdürlüğü'nde kreş ve su kafe açılışı yapıldı. Açılışa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Okul öncesi eğitimi vurgulayan İmamoğlu, "Yıllardır İstanbul'u yöneten kişilerin, o sürece bakışının, bizim böylesi bir süreçte karşımıza böyle bir imkanı sunmasını beklemiyorum. Eminim ki önümüzdeki zaman diliminde ülkenin her sorununa hassas şekilde bakacak olan altılı masa diye tariflediğimiz o değerli grup ülkemizin geleceğine okul öncesi eğitimi de önemli bir fırsat alanı, giderilmesi gereken en önemli eksiklerden biri diye bakarak, mutlaka eşitlik ve adalet adına ülkemizin en ücra köşesine bir kreşin açılması için mücadelesini vereceğine eminim" dedi.

"BİZDEN ÖNCEKİ KREŞ SAYISI ‘KOCAMAN BİR SIFIR’DI"

İmamoğlu, "Bizden önceki dönemde İBB’nin kreş sayısı kocaman bir sıfırdı. Okul öncesi eğitimin o fırsatını yakalayamayan bir çocuk, ömür boyu o eşitsizliğin aslında cezasını çekmiş oluyor, o eşitsizliğe maruz kalıyor. Ve inanınız ki buradan mezun olan çocuklarımız; iyi bir eğitimci, iyi bir bilim insanı, iyi bir iş insanı, iyi bir insan, farklı bir konuda kabiliyeti olan bir insana dönüşecek. Bu konuda hep birlikte çaba sarf edeceğiz. Ama fırsat eşitliğini vermediğimiz bir çocuğun ortaya koyacağı trajik bir durum, bu ülkeye, hatta dünyaya vereceği zararı varın siz hesap edin. Eğer bir ülkeye, bir topluma yatırım yapmak istiyorsanız, maddi anlamda da manevi anlamda da en büyük yatırım, çocuklara yapılan eğitim yatırımıdır" dedi.

"ONLARIN İŞİNİ DE KOLAYLAŞTIRACAK"

İmamoğlu "Bir başka sürpriz de 'su kafe', bazen bu şehirde bazı dokunuşların ne kadar ilginç huzurlar yarattığını yaşıyorum. Bir grup veya bir avuç insanın değil, bu milletin mutluluğu esastır. Büyük bir iyileşme dönemi olacak, İstanbul'un bu iyi hali bu iyileşme hali göreceksiniz ülkemize de iyi gelecek. İBB'de bu dönem aldığımız görevin az önce bahsini ettiğim altılı masanın orada bulunan başta genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer liderlerin ortaya koyduğu işbirliğinin başarıya kavuşması için, İstanbul'daki becerinin başarının örnekleri onların işini ne denli kolaylaştıracaktır, bunun da farkındayız" diye konuştu.

"10 MİLYARLARCA LİRALIK ‘KANAL İSTANBUL’ YAPSANIZ, BİR ANLAM İFADE ETMEZ"

Türkiye'de tüm çocukların okul öncesi eğitim alması konusunun bir devlet politikası olması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Bu, ülkemiz adına çok önemli, çok dev bir proje olur. Bu, gerçekten çok değerli bir hedefi ülkemizin önüne koyar. Hiçbir şeyle kıyaslanmaz. Yani 10 milyarlarca liralık ‘Kanal İstanbul’ yapsanız, bir anlam ifade etmez. Siz, nesli iyi bir eğitimle geleceğe hazırladığınızda, oradan gelecek yaratıcı fikirler, oradan gelecek olan Türkiye'yi ve dünyayı değiştirecek yatırımcı, üretken nesiller, ülkemizi bambaşka bir boyuta kavuşturur. Türkiye’den Almanya’ya gidip, Covid-19 aşısını geliştirme başarısı gösteren Özlem Türeci ve Uğur Şahin örneğinde olduğu gibi bizim insanımıza fırsat verildiğinde, önünde hiçbir engel duramaz. Bizim insanımıza gerçek anlamda ilim ve bilim, eğitim verilirse, inanın onun karşılığını misli misli bu millete, bu topluma ve bütün dünyaya kazandırabilecek kabiliyete sahiptir. O bakımdan bu sürecin devlet politikası, milletimize sunulan en önemli proje diye tariflenmesi sürecinde, bugünkü hükümetten açıkçası ve net ifade edeyim ki; benim hiçbir beklentim yok. Dolayısıyla yıllardır İstanbul'u yöneten kişilerin o sürece bakışının, bizim böylesi bir süreçte karşımıza böyle bir imkânı sunmasını ben bekleyemiyorum. Keşke olsaydı" ifadelerini kullandı.

"BEN DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KENTİNE BELEDİYE BAŞKANI OLABİLİYORSAM..."

"Bu güzel devletin, bu güzel memleketin güzel insanlarına fırsat verildiğinde, eğitim sürecinde katkı sunulduğunda neler olduğunu görmek için işte bir örneği de burada" diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de bu ülkenin bir köyünde, bir coğrafyasında doğmuş, eğitim almış bir insan olarak, dünyanın en önemli kentine belediye başkanı olabiliyorsam, şunu unutmayın ki bu nimetin temelinde bir de Cumhuriyet yatar. Cumhuriyet’i alkışlamak zorundayız. Cumhuriyet, bu topraklarda yaşayan herkese eşit fırsatı tanımak demektir. Cumhuriyet bu ülkedeki her bireye, eşitlik fırsatı tanımayı onurlu bir görev olarak görmek demektir. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına giderken, bu sorumluluğu her birimizin hatırlaması ve bunu temsil etmesi gerektiğinin altını çizelim."

"İŞ YAPMA HIZIMIZ VE BECERİMİZLE, FARK YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Liyakatli, işini iyi yapan insanlarla yol almaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden İBB Başkanı, "İş yapma hızımız ve becerimizle, fark yaratmaya devam edeceğiz. 16 milyon insanımıza, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken, onur ve umutla yeni adımları atmaya devam edeceğiz. Ve şunu ifade edeyim: Gerçekten bereketi bol bir bütçe bu şehre var etmek adına, bütün kaçakların olduğu yerleri kapattık, kapatmaya devam ediyoruz, kolay değil. İnsanlarımızın çıkarının önüne hiçbir kişinin, bireyin çıkarını koymayacağız. Bir grup insanın ya da bir avuç insanın mutluluğu değil, bu ülkenin, bu milletin mutluluğu esastır. Bu yolculukta buna çok hassas davranacağız. Ve bu büyük bir iyileşme dönemi olacak. İstanbul'un bu iyi hali, bu iyileşme hali, göreceksiniz ülkemize de iyi gelecek. Biz, sorumluluğumuzun farkındayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu dönem almış olduğumuz görevin, altılı masanın, orada bulunan, başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer liderlerin ortaya koyduğu iş birliğinin başarıya kavuşması, İstanbul'daki becerinin, başarının ve iyi iş örneklerinin başarılı olması, onların işini ne denli kolaylaştıracaktır; tam da bunun farkındayız. Allah mahcup etmesin. Hep güzel işler var etmeyi bize nasip etsin" diyerek sözlerini tamamladı

İSKİ ÇALIŞANLARI VE EYÜPSULTANLILAR YARARLANACAK

İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi’ndeki 650 metrekarelik kapalı alan, 900 metrekarelik açık alana sahip Yuvamız İstanbul Kreşi, 80 kişi kapasiteli. Kapasitenin 34 kişilik kontenjanı İSKİ personeline, 46 kişilik kontenjan ise, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayrıldı.

Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olan, yeniden revize edilerek kurum çalışanları ve ziyaretçileri hizmetine sunulan Su Kafe ise 65 metrekarelik kapalı ve 170 metrekarelik açık alana sahip. Kültürel miras bilincinin desteklenmesi amacıyla, özgün mimarisi korunarak restorasyonu yapılmış olan Kâğıthane Su Dağıtım Yapısı, tarihin izlerini de içinde barındıran müze formu ile hayata geçirildi.