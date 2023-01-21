İmamoğlu: Buna son vereceğiz

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 18:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 18:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karabük'te; Safranbolu Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu, burada vatandaşlara; “Kötü dil, zehirli dil siyasetin ana merkezine oturmuş durumda. Edilmedik laflar, atılmadık iftiralar ve fitne, fesat işleri; Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç böyle olmamıştı. Buna son vereceğiz. Demokrasi kuralları çerçevesinde biz bu ülkenin geleceğini konuşacağız” sözleri ile seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karabük’te; Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi ziyaret etti. Ziyaret öncesinde, belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Kıymetli dostlarım, burada en güzel şey şu: Burada çok saygı değer hanımefendileri görüyorum, çok kıymetli beyefendileri görüyorum. Ama şunu söylemem lazım. Her gittiğim yerde pırıl pırıl, kalpleri cesur, beyinleri açık; fikri hür, vicdanı hür bir nesil olma yolunda pırlanta gibi gençlerimiz var burada.

Mesele şu: Bugünkü konuşmalarımız bu çocuklarımız için. Ben yaptığım her konuşmamda itinalı hareket etmeye gayret ediyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum: Beni her evde çocuklar dinliyor, gençler dinliyor, kadınlar dinliyor. Biz hepimiz öyle yetişmedik mi? Büyükler olarak çocukların yanında konuşmamıza dikkat etmiyor muyuz? Ya da çocuklar olarak büyüklerimizin bu itinayla bizi yetiştirdiklerini bilmiyor muyuz?

"FİTNE, FESAT..."

Ama kötü dil, zehirli dil siyasetin ana merkezine oturmuş durumda. Edilmedik laflar, atılmadık iftiralar ve fitne, fesat işleri açıkçası belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde açık ara hiç böyle olmamıştı. Ancak milletimizin güzel bakışıyla buna son vereceğiz. Buna son vereceğiz ve insanlarımızın huzurunda, demokrasi kuralları çerçevesinde biz bu ülkenin geleceğini konuşacağız. Geleceğini konuşacağız, aklı konuşacağız; bilimi, üretimi konuşacağız; kültürü, sanatı konuşacağız, gençlerimizin geleceklerinden kaygı duymadıkları bir ortamı konuşacağız.

Göreve geldiğim günden değil, daha öncesinden beri dua ediyorum. Diyorum ki o kalbi kötülükle bezenmiş olanlara Allah akıl versin diyorum. Allah şahittir ki, öyle bir inancım var, benim duam genelde tutar bunlara tutmadı. Bunlara benim duam tutmadı keşke tutsaydı. Keşke kötülükten kurtarsaydım bunların kalplerini. Ama olmadı."