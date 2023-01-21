İmamoğlu'dan İsveç tepkisi: Akıl dışı bir eylem

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 13:27

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 13:27

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsveç’te aşırı sağcı bir siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakacağı gösteriye izin verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Akıl dışı bir eylem olduğunu belirten İmamoğlu, "Türkiye’nin tüm İslam ülkeleriyle birlikte bu talihsiz eylemin, gerçekleşmemesi yönünde güçlü irade göstermesi önemlidir" dedi.

"EYLEM AKIL DIŞIDIR"

İmamoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Son günlerde yurtdışı kaynaklı, Türkiye’ye ve iktidara yönelik aleyhte eleştirileri takip ediyorum. Her seçim öncesi, dozu yüksek bu çıkışlar toplumumuzu rahatsız ettiği gibi fayda sağladığı kişi ve kurumlar da bellidir.

Öte yandan bugün İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde yapılacağı belirtilen eylem de akıl dışıdır. Türkiye’nin tüm İslam ülkeleriyle birlikte bu talihsiz eylemin, gerçekleşmemesi yönünde güçlü irade göstermesi önemlidir.

Son günlerde yurtdışı kaynaklı, Türkiye’ye ve iktidara yönelik aleyhte eleştirileri takip ediyorum. Her seçim öncesi, dozu yüksek bu çıkışlar toplumumuzu rahatsız ettiği gibi fayda sağladığı kişi ve kurumlar da bellidir. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 21, 2023



