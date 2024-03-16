İmamoğlu Çekmeköy'de...'Pazartesi bir metro açılışı daha yapacağız'

İBB Başkanı İmamoğlu, Çekmeköy'de seçmene hitap etti. İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceklerini kaydeden İmamoğlu, "Pazartesi bir metro daha açacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 17:47
İmamoğlu Çekmeköy'de...'Pazartesi bir metro açılışı daha yapacağız'
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Çekmeköy'deki halk buluşmasında görevde oldukları beş yıl boyunca gerçekleştirdikleri hizmetlere vurgu yaparak, 18 Mart Pazartesi günü bir metro açılışı daha yapacaklarını bildirdi. İmamoğlu, "5 yılda onların yaptıklarının beş misli iş yaptık" dedi. 

İstanbul'un rantçılara bırakılamayacağını söyleyen İmamoğlu, "Bu şehir, 'İstanbul benim sevdamdır' diye sihirbazlık yapıp, çocuklarımızın geleceğini çalanlara bırakılamaz" ifadelerini kullandı. 

 


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