İstanbul'daki vahşette flaş gelişme... Bir ceset daha bulundu!

Silivri'de Sevgi Demirci ve iki çocuğunun öldürmesiyle ilgili şüphelilerden Ö.Y., iki kişinin daha katledildiğini itiraf etmişti. Bölgede 10 aydır süren çalışmalarda sonucunda geçen ay bulunan kemik kalıntılarının Erdoğan Polat'a ait olduğu netleşti.

DHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 12:30
İstanbul'daki vahşette flaş gelişme... Bir ceset daha bulundu!
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İstanbul'un Silivri ilçesinde Sevgi Demirci ve iki çocuğunu öldürüp gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden Ö.Y., geçen yıl polisteki sorgusunda 2 kişinin daha öldürüldüğünü itiraf etmişti. Ö.Y., Sevgi Demirci'nin eşi Mücahit Polat ile akrabası Erdoğan Polat'ın 2017 ve 2018 yıllarında Ü.Y. tarafından öldürülüp, Silivri ve Çatalca'da gömüldüğünü anlattı.

Gösterilen alanlarda yapılan çalışmalarda bir insana ait kemikler bulundu. Yaklaşık 1 ay Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler kemiklerin Erdoğan Polat'a ait olduğu tespit edildi.

Erdoğan Polat'ın ağabeyi Engin Polat, "Bunu yapanlar bizim akrabamız, 'amca, hala' dediğimiz insanlar. Söz bitti, diyecek bir şey yok" dedi.

İKİ KİŞİ DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞ! 

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden yakınları 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren Sevgi Demirci ve çocuklarına ulaşamadıklarını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan çalışmaların ardından Değirmenköy mevkiinde yıkık bir ev çevresinde yapılan aramada Sevgi Demirci ve çocukları 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ve 13 yaşındaki Rümeysa Polat'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından Ü.Y. ve Ö.Y. gözaltına alındı. Cinayetleri bildiğini belirten Ö.Y., 2 kişinin daha öldürüldüğünü söyledi. 

İKİ FARKLI BÖLGEDE KAZI ÇALIŞMASI

Ö.Y.'nin sorgusunda Ü.Y.'nin Sevgi Demirci'nin kocası Mücahit Polat ile onun akrabası olan Erdoğan Polat'ı da öldürerek Silivri ve Çatalca'da gömdüğünü bildiğini söyledi. Ö.Y.'nin ifadesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Silivri ve Çatalca'da iki farklı bölgede kazı çalışması başlattı.

ADLİ TIP DOĞRULADI

Yaklaşık 10 aydır Silivri’de devam eden çalışmalarda, bir ay önce kemik parçaları bulundu. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından bulunan kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık bir aydır devam eden çalışmaların ardından kemik parçalarının Erdoğan Polat'a ait olduğu belirlendi. 

"BUNU YAPANLAR 'AMCA, HALA' DEDİĞİMİZ İNSANLAR"

Kemik parçaları yapılan incelemeleri ardından Erdoğan Polat'ın ağabeyi Engin Polat'a teslim edildi. Erdoğan Polat'ın kemiklerinin Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

Engin Polat, şunları söyledi:

"Adli Tıp Kurumu’ndan dün haber verildi. Görüyorsun, söylenecek bir şey var mı? Olayın ne olduğunu biliyor musunuz? Olay bu işte. Biz kime güveneceğiz? Bunu yapanlar bizim akrabamız, amca, hala dediğimiz insanlar. Söz bitti, diyecek bir şey yok. Yapan yaptı, Allah cezasını versin. Bulunalı yaklaşık 1 ay oldu, dün teşhis edilmiş bize bugün teslim edildi. Kendisinin bir çocuğu var. Kardeşimi Ankara’ya defnedeceğiz."


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