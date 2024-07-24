'Andımız' paylaşımı sonrası sürgün yemişti: Eski Emniyet müdürüne İmamoğlu'ndan görev
Trabzon Emniyet Müdürü iken 'Andımız' paylaşımının ardından Sudan'a gönderilen Metin Alper, İBB Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi.
Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Zabıta Daire Başkanlığı görevine getirildi.
2019 yılında Trabzon Emniyet Müdürü olan Metin Alper, emeklilik kararı almasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesai arkadaşı olmuş oldu.
MERMİLERLE ‘ANDIMIZ’ YAZMASININ ARDINDAN SUDAN’A ATEŞE OLARAK ATANMIŞTI
Alper, Trabzon Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı 2021 yıllında, Danıştay’ın ‘Öğrenci Andı’nı kaldırmasının ardından bir operasyonda ele geçirilen mermilerle ‘Andımız’ yazmış ve bu hareketinin ardından çıkarılan ilk kararname ile Sudan’ın Hartum kentine ateşe olarak atanmıştı.
Metin Alper, bir süre ateşelik görevini yürüttükten sonra emeklilik kararı almıştı.
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