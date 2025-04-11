İmamoğlu, çocuklara seslendi: 'Arkamda dağ gibi duruyorsunuz...'
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından çocuklara seslenerek "Siz benim arkamda dağ gibi duruyorsunuz ya, benim sırtım yere gelmez canlarım" dedi.
Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından çocuklara seslendi.
İmamoğlu'nun hesabından paylaşılan videoda çocukların İmamoğlu için çizdiği resimler paylaşılırken İmamoğlu "Mektuplarınız, çizdiğiniz resimler bana ulaşıyor güzel evlatlarım. Sizden çok büyük güç alıyorum, lütfen göndermeye devam edin" dedi.
"SİZDEN ÇOK BÜYÜK GÜÇ ALIYORUM..."
İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:
"'Hakim olacağım, savcı olacağım seni kurtaracağım' diye notlar yazmışsınız. Siz benim arkamda dağ gibi duruyorsunuz ya, benim sırtım yere gelmez canlarım. Mektuplarınız, çizdiğiniz resimler bana ulaşıyor güzel evlatlarım. Sizden çok büyük güç alıyorum, lütfen göndermeye devam edin."
"Hakim olacağım, savcı olacağım seni kurtaracağım" diye notlar yazmışsınız.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 11, 2025
Siz benim arkamda dağ gibi duruyorsunuz ya, benim sırtım yere gelmez canlarım. Mektuplarınız, çizdiğiniz resimler bana ulaşıyor güzel evlatlarım. Sizden çok büyük güç alıyorum, lütfen göndermeye devam… pic.twitter.com/CxyF73JcDH
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