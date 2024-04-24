İBB Başkanı İmamoğlu, 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocukları ağırladı: 'Başkanlık koltuğu millete aittir'

Yayınlanma: 24.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.04.2024 - 04:00

Resmi törenin ardından anıta çelenk koyan, aralarında Filistin ve Ukrayna’nın da bulunduğu 15 farklı ülkeden gelen çocuklarla anı fotoğrafları çektirdi. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada “Bir şehrin, bir ülkenin uygarlık seviyesi, çocuklarının ne kadar mutlu, huzurlu ve umutlu olduğuyla paraleldir. Biz umut ederiz ki o çağdaşlık seviyesini bu milletin bütün evlatlarına yaşatan yöneticiler olalım” ifadelerini kullandı. İBB başkanı daha sonra makam koltuğunu Haluk Ündeğer İlkokulu öğrencisi 9 yaşındaki Ali Selim Metli’ye devretti. İmamoğlu, Metli’ye “Bu başkanlık koltuğu hiç kimseye ait değil, aslında millete ait” dedi. Küçük çocuğun ilk talimatları, “Bütün okullarda öğrenci dolapları yapılmasını istiyorum. Çünkü, çantalarımızı taşımakta zorlanıyoruz. Bir de okullarımızda yemekhaneler olmasını istiyoruz. Bize de gelişmemizde yardımcı olmanızı diliyoruz” oldu.

METROLAR SÜSLENDİ

Öte yandan İBB, metroları Türk bayrağı ve çeşitli süslemeler ile donattı. Süslemelerde, birçok kez İstanbul’da metro istasyonlarında yürüyen merdivenlerden ve yürüyen bantlardan çıkan kişilerin, acil durum düğmesine basarak merdivenleri durdurduğu sabotaja da gönderme yapıldı. Metro camına asılan yazıda “Mehmet, yürüyen merdiveni durdurma” dendi.

İSTANBUL’DA EGEMENLİK COŞKUSU

ŞİŞLİ: Belediye başkanı Resul Emrah Şahan’ın da katıldığı etkinliklerde çocuklar bilim, dans, müzik, sihirbazlık gösterileriyle doyasıya eğlendi. Şahan’ın koltuğunu devrettiği Adıvar İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Doğa İçli, Şişli’deki okulların boyanması talimatı verdi.

BEŞİKTAŞ: Belediye başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen resmi törene katıldı. Çocuklar birbirinden renkli etkinlik alanlarında ve 22 çeşit oyun grubunda bayram coşkusu yaşadı.

ÜSKÜDAR: Üsküdar Sahil Meydanı’nda DJ eşliğinde etkinlikler yapıldı, konserler düzenlendi.

KARTAL: Belediye başkanı Gökhan Yüksel’in de katılımıyla Kartal Meydan’ında yürüyüşü yapıldı.

TUZLA: Sahildeki tören alanında resmi tören yapıldı. İlçede çeşitli gösteri ve etkinlikler düzenlendi.

SANCAKTEPE: Belediye başkanı Alper Yeğin Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Kent Meydanı’nda tüm gün çeşitli etkinlikler yapıldı.

BEYKOZ: Çubuklu Silolar’da Gaziantep, Sırbistan ve KKTC halk dansı ekipleri gösteri sundu.

ADALAR: Meksika ve Slovakya halk dansları gösterisinin yanı sıra çocuk atölyeleri düzenlendi.

BEYLİKDÜZÜ: Bisiklet şenliği yapıldı. Başkan Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla bisiklet şenliği düzenlendi.

BAKIRKÖY: Belediye başkanı Ayşegül Ovalıoğlu yurttaşlarla birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

SARIYER: Ayazağa Cumhuriyet Parkı’nda futbol turnuvası düzenledi.

KÜÇÜKÇEKMECE: 23 Nisan koşusu yapıldı.

MİNİKLER AĞIRLANDI

Avcılar Belediyesi Başkanı Utku Caner Çaykara, Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hakan Bahçetepe, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney koltuğunu çocuklara devretti.

