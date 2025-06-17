İmamoğlu, duruşmaya verilen beş dakikalık arada çıkarılmak istendi: Sıkıyönetim tavrı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik mali soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden alınan İBB başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması dün Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde yapıldı. Duruşma salonunda izleyicilerin ayakta alkışlarıyla karşılanan İmamoğlu, yaklaşık 55 dakika süren savunmasına 9 Haziran’da yaşamını yitiren Manisa’nın halkçı başkanı Ferdi Zeyrek’i andı. Savunmasına, 23 Mart’tan bu yana Silivri’de tutuklu olma nedenlerini sıralayan İmamoğlu, “Cevabı olmayan ama en net soruyu soruyorum, biz neden Silivri’deyiz?” diyerek 2019’da İBB başkanı olarak seçilmesinden bu yana gerçekleştirdiklerini sıraladı.

19 Mart sürecinden bu yana şafak vakti insanların evlerinden alınmasını, yargı mensuplarının tutuklanan kişileri iftiraya zorlamasını ve kadın mahkûmlarla birlikte protestocu gençlere yönelik kötü muameleleri eleştiren İmamoğlu, “Kumpaslar, iftiralar, algı opereasyonları ve geçmişi suç dolu tanıkların ifadeleriyle esir tutuluyoruz. Yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz. Millet açlık ve sefalet içindeyken bu zulüm koltuk hırsıyla yapılıyor. Bu süreçte, benim ülkem adına en büyük idealim bir hukuk devleti tahayyülüdür” ifadelerini kullandı.

İktidara yönelik eleştirilerini sürdüren İmamoğlu, “Ülke yanıyor. Ekonomi çökmüş. Çocuklar ağlıyor ama siz hâlâ cezalandırma peşindesiniz. Resmim yasak, sesim yasak, sosyal medya yasak. Ama bilin ki milletin gönlünden beni silemezsiniz. Sevgi büyür, büyür, büyür” ifadelerini kullandıktan sonra salondaki izleyiciler ayakta İmamoğlu’nu alkışladı. Bunun üzerine mahkeme başkanı, alkışların tekrarı halinde salonun boşaltılacağı uyarısında bulundu.

Kendisiyle birlikte İBB soruşturması kapsamında tutuklanan herkes için “tutuksuz yargılanma” çağrısında bulunan İmamoğlu, “Etrafımızda hemen tüm bölgeye yayılma riski gösteren ağır bir jeopolitik kırılma yaşanırken ve Türkiye ağır sorunlarının üstüne bu kırılmaların yarattığı siyasi ve iktisadi risklerle boğuşurken, iktidarın da tabiriyle ‘iç cepheyi güçlendirmek’ dışında artık yol yok. Bu ülke karşılıklı uzlaşma ortamından, birlikten, beraberlikten, adaletten zarar görmez” dedi.

16 TEMMUZ’A ERTELENDİ

İmamoğlu’nun savunmasının ardından ara karar için beş dakika ara verilirken bu sırada İmamoğlu, jandarma tarafından salondan çıkarılmak istendi. Jandarmaya, “Çıkmak istemiyorum, zorla götürün” diyerek tepki gösteren İmamoğlu, yerine oturduktan sonra kısa bir süre gazetecilerle de sohbet etti. İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için ise “Pırlanta gibi bir liderimiz var” ifadelerini kullandı. Karar duruşmasının 16 Temmuz’da yine Silivri’de yapılması kararlaştırıldı. Bir sonraki duruşmada İmamoğlu’na tekrar söz verilmeyeceği, yalnızca avukatlarının savunma yapacağı öğrenildi.