İmamoğlu duyurdu: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'a geliyor

Yayınlanma: 27.03.2024 - 10:57

Güncelleme: 27.03.2024 - 11:08

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane İBB Başkanlık Binası'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Kareteci Serap Özçelik Arap oğlu ve Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Tekvandocu Nafia Kuş Aydın katıldı.

2027 AVRUPA OYUNLARI İSTANBUL'A GELİYOR

İstanbul ve dünya sporu adına önemli bir gelişmeyi paylaşacağını belirten İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

AVRUPA OYUNLARI NEDİR?

Avrupa Oyunları, Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin (EOC) 2012'de aldığı bir kararla, 4 yılda bir yapılan, kıtanın en büyük olimpik organizasyonu.

Asya, Pan-Amerikan, Afrika, Pasifik Oyunları’nın ardından beşinci kıta Olimpik organizasyonu oldu ve böylece dünya üzerindeki tüm kıtalar kendilerine ait Olimpiyatlar’a sahip oldu. Düzenlendiği ilk günden itibaren tüm Avrupa ülkelerinin yakın ilgisiyle karşılaştı ve tüm kıtadan atletler oyunlarda yer aldı.

Avrupa’daki 50 ülkenin tamamı (Birleşik Krallık tek bayrak altında katılıyor.) oyunlarda boy gösteriyor.

ADAYLIK VE SEÇİM SÜRECİ

EOC, her üye ülke komitesine bir davet mektubu göndererek süreci başlatıyor. Aday ülkeler, taleplerini EOC'ye aktarıyor.

Komitenin görevlendirdiği isimler tarafından gerekli teftişler yapılıyor. EOC Genel Kurulu'nda adaylıklar görüşüldükten sonra ev sahibi seçiliyor.