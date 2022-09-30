İmamoğlu duyurdu: İBB çalışanlarına 27 bin lira maaş promosyonu

30 Eylül 2022 Cuma, 13:31

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştirak şirketlerinde çalışanlara 27 bin lira maaş promosyonu verileceğini duyurdu.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada kararı şu ifadelerle duyurdu:

"Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun."