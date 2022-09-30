İmamoğlu duyurdu: İBB çalışanlarına 27 bin lira maaş promosyonu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına tek seferde 27 bin lira maaş promosyonu yatırılacağını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştirak şirketlerinde çalışanlara 27 bin lira maaş promosyonu verileceğini duyurdu.
İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada kararı şu ifadelerle duyurdu:
"Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun."
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