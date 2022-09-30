İmamoğlu duyurdu: İBB çalışanlarına 27 bin lira maaş promosyonu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına tek seferde 27 bin lira maaş promosyonu yatırılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 13:31
İmamoğlu duyurdu: İBB çalışanlarına 27 bin lira maaş promosyonu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştirak şirketlerinde çalışanlara 27 bin lira maaş promosyonu verileceğini duyurdu. 

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada kararı şu ifadelerle duyurdu:

"Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun."


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