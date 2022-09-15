Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın ‘promosyon’ ısrarı personele fazladan yük olarak geri döndü

15 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “faizsiz finans” ısrarı nedeniyle personelle karşı karşıya geldiği “promosyon” tartışması, yine faizle sonuçlandı. İl ve ilçelerde yapılan promosyon anlaşmalarının geçersiz hale gelmesiyle birlikte bankalar, ödedikleri tutarları geri istemeye başladı. Üsküdar Müftülüğü ile anlaşma yapan bir özel banka, personele verilen 15 bin 250 liranın faiziyle birlikte geri ödenmesini istedi. Ödenen promosyonun geri istendiği il ve ilçe sayısının ise 30’u aştığı belirtildi.

Erbaş’ın 2019’daki kurum maaş ödeme protokolünde “faizsiz finans kurumlarının tercih edilmesi” talimatı sonrası 21 Mart’ta, yalnızca katılım bankalarının katılımıyla maaş ödeme ihalesi yapıldı. Personele, bu kapsamda toplam 2 bin 880 lira promosyon ödeneceği kaydedildi. Ancak yargıya taşınan ihale iptal edildi. İl ve ilçelerde tüm bankaların katılımıyla yeni ihaleler yapıldı ve promosyon tutarı bazı yerlerde 16 bin liraya kadar çıktı. Erbaş’ın talimatıyla itiraz edilen mahkeme kararı ise Danıştay 13. Dairesi tarafından kaldırıldı. Bunun üzerine Diyanet, ilk ihalenin geçerli olduğunu, mahkeme kararı sonrası yapılan anlaşmalar kapsamında ödenen paraların iade edilmesi gerektiğini bildirdi.

"KREDİ Mİ ÇEKSİNLER?"

Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak, Cumhuriyeti kuran irade olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Diyanet’i de kuran irade olduğunu söyleyerek ”Yanlışların söylenmesi gerekiyor. 15 bin 250 lira, 15 bin 786 lira olarak isteniyor. Paranın ödenmesi için kredi mi çeksinler” ifadelerini kullandı.