İmamoğlu duyurdu: İş arayanlara ücretsiz ulaşım imkanı başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iş arayanlara üç ay boyunca ücretsiz toplu taşıma imkanı sunan uygulaması başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2024 - 12:57
İmamoğlu duyurdu: İş arayanlara ücretsiz ulaşım imkanı başladı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da iş arayan yurttaşa ücretsiz ulaşım imkanının başlatıldığını duyurdu. Uygulamanın detaylarını aktaran İmamoğlu, "İş arayan vatandaşlara ücretsiz ulaşım uygulaması başladı. 3 ay süreyle günde 4 kullanım hakkına sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.


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