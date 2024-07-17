İmamoğlu duyurdu: İş arayanlara ücretsiz ulaşım imkanı başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iş arayanlara üç ay boyunca ücretsiz toplu taşıma imkanı sunan uygulaması başladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da iş arayan yurttaşa ücretsiz ulaşım imkanının başlatıldığını duyurdu. Uygulamanın detaylarını aktaran İmamoğlu, "İş arayan vatandaşlara ücretsiz ulaşım uygulaması başladı. 3 ay süreyle günde 4 kullanım hakkına sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.
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