Abdullah Zeydan'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan ile İpekyolu Belediye Eş Başkanı Canan Uzunay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 00:54
Abdullah Zeydan'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul’da bulunan Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, beraberindeki İpekyolu Belediye Eş Başkanı Canan Uzunay ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarete Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de eşlik etti. 

İmamoğlu’nun 31 Mart’ta yeniden Belediye Başkanı seçilmesi nedeniyle kendisini tebrik eden eş başkanlar, ayrıca son olarak Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Kongresi’nde elde ettiği başarı ve birlik başkanı seçilmesinden ötürü de kendisini kutladı. 

Zeydan, seçim sonrası Van halkının iradelerine sahip çıkış sürecinde verdiği destek ve gösterdiği dayanışmadan ötürü İmamoğlu’na ayrıca teşekkür etti. 

Öte yandan Zeydan ve Uzunay, İmamoğlu’nu Van’da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi. 

Eş Başkanları Saraçhane’de bulunan Büyükşehir Belediyesi’ndeki makam odasında kabul eden İmamoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İmamoğlu ayrıca ilk fırsatta Van’ı ziyaret etmek istediğini de sözlerine ekledi.


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