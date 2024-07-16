Murat Ongun'dan 'İmamoğlu döneminde barınak açılmadı' iddiasına yanıt
AKP'nin hazırladığı 'Katliam yasası' Meclis gündemine gelmek üzereyken İBB Basın Danışmanı Murat Ongun, 'İmamoğlu döneminde barınak açılmadı' iddiasına yanıt verdi.
AKP’nin sokak hayvanlarının toplatılması ve katledilmesinin yolunu açan yasa teklifi yarın Meclis’te görüşülecek.
Sosyal medyada “Katliama oyum hayır” etiketiyle kampanya başlatılırken, “Yasayı geri çekin” çağrıları da yapılmaya devam ediliyor.
5199 Sayılı Kanun’daki 17 maddelik değişikliği öngören AKP’nin yasa teklifinde kedi, köpek gibi tüm sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplanıp ‘ötanazi’ adı altında yok edilmesi planlanıyor.
ONGUN'DAN O İDDİALARA YANIT
Söz konusu katliam yasası tartışılmaya devam ederken; İBB Basın Danışmanı Murat Ongun, 'İmamoğlu döneminde barınak açılmadı' iddiasına yanıt verdi.
Ongun, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"16 bin metrekare büyüklüğündeki Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, 2020 yılında açılmıştır. 'Ekrem İmamoğlu döneminde barınak açılmadı' iddiası doğru değildir.
Türkiye’de Bakanlık verisine göre 2 milyon sahipsiz köpek varken, İstanbul’daki sokak köpeği sayısı sadece 15 bindir. Son 5 yılda büyük başarıya ulaşan sahiplendirme projeleri ile İstanbul, geniş coğrafyası ve 20 milyon nüfusu ile sokak hayvanı sorununu çok büyük oranda çözmüş bir büyükşehirdir."
16 bin metrekare büyüklüğündeki Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, 2020 yılında açılmıştır. “Ekrem İmamoğlu döneminde barınak açılmadı” iddiası doğru değildir.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) July 16, 2024
Türkiye’de Bakanlık verisine göre 2 milyon sahipsiz köpek varken, İstanbul’daki sokak köpeği sayısı sadece… pic.twitter.com/g2uMwHKnUv
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