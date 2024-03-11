İmamoğlu, Erdoğan’ın 31 Mart’la ilgili sözlerine gönderme yaptı: 'Ayrıştırmanın son seçimi'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün katıldığı etkinliklerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rakibi Cumhur İttifakı adayı Murut Kurum’a yüklendi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenidoğan-Sancaktepe-Finans Merkezi-Söğütlüçeşme metro hattının Yenidoğan-Emek arasındaki ilk etabının yapım çalışmalarını başlattı.
İmamoğlu, “25 yılda 125 kilometre metro yapanlar ama yıllarca çok büyük bir iş yapmış gibi bunu anlatırlar. 2019’da er meydanına biz çıktık, biraz işler değişti. Biz metro yaptıkça, biraz da onların gerçek fotoğrafı meydana çıkmaya başladı. Biz, beş yılda tam 65 kilometre metro yaptık. Yani bizden önce 25 yılda yapılan metronun yarısından fazla metroyu, sadece beş yılda yaptık. Bu çok değerli bir başarıdır” dedi.
‘EMEK HIRSIZI’
Türkiye belediyecilik tarihinde eşi görülmemiş bir rekoru kırdıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Kameralar önünde sekiz adım atarak, beş yılda yaptığımız 65 kilometreyi, 8 kilometreymiş gibi gösterebileceğini zanneden arkadaş, tarihe geçti. Bu işin içinde emek hırsızlığı var. Böyle saygısız siyaset olmaz. Vatandaşı aldatabileceklerini zannediyorlar” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerine ilişkin “Benim için bu son seçimdir” mesajına da gönderme yapan İBB başkanı, “Bu seçim, kutuplaştırmaya son deme seçimi, insanları ayrıştırmaya son deme seçimidir. Bu seçim, önce insan, insanı insan olduğu için sevmeye başlama seçimidir” dedi.
‘ÖZÜR DİLEYECEKSİN’
Ardından Esenyurt proje tanıtımında konuşan İmamoğlu, rakibi Kurum’un Kent Lokantaları hakkında “Kent lokantalarından çok büyük bir projeymiş gibi bahsetmek, bizi hayretlere düşürüyor” ifadelerine tepki gösterdi.
İmamoğlu, “O
kadar ağrıma gitti ki akşam
uyuyamadım. Milyonlarca
insanın çektiği hayat
pahalılığını nasıl hissedemez
diye canım sıkıldı. Milletin
bu soğukta neden dört kap
yemek sırası beklediğini
anlayamaması ağrıma gitti.
Ekmek bulamıyorsanız
pasta yiyin diyecek kadar
vicdan yoksunu bir adaydır.
Millet spor olsun diye mi
bu kuyruğa giriyor? Bu
utanmazlığının hesabını
vereceksin. Milletin fakirliği
senin alay konun değil
kardeşim. 16 milyondan
özür dileyene kadar bunu
sana hatırlatacağım. Milletin
fakirliği ile dalga geçenleri
31 Mart akşamı paldır
küldür evine yollayacağız”
ifadelerini kullandı.
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