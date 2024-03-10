Soluğu savcılıkta aldı: Yılmaz Erdoğan'ı sinirlendiren yorum

Yayınlanma: 10.03.2024 - 09:57

Güncelleme: 10.03.2024 - 09:57

Son dönemde senaristliğini ve başrolünü üstlendiği "İnci Taneleri" dizisiyle gündemden düşmeyen oyuncu Yılmaz Erdoğan, bir takipçisinin yorumuna sinirlenerek soluğu savcılıkta aldı.

Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre sosyal medyada Ayşe K. isimli kişi, şahsi hesabında Yılmaz Erdoğan’ın da bulunduğu bir videonun altına "Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler" şeklinde bir yorum yaptı.

Erdoğan, savcılığa başvurarak Ayşe K. hakkında şikayette bulundu; suç duyurusunda onur, şeref ve saygınlığının söz konusu yorumla zedelendiğini belirterek yorumda sarf edilen sözlerin fikir özgürlüğünü aşarak hakaret boyutuna ulaştığını söyleyerek Ayşe K.’nın cezalandırılmasını istedi.

Yılmaz Erdoğan’ın şikayeti sonrası şüpheli takipçi hakkında soruşturma başlatıldı.