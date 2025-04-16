İmamoğlu eylemleri: 5 genç hakkında daha tahliye kararı verildi!
19 Mart protestolarına katıldıkları gerekçesiyle 2911 sayılı Toplantı Gösteri ve Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten tutuklu bulunan 5 gencin daha tahliyesine karar verildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar nedeniyle yüzlerce kişi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
5 GENÇ İÇİN TAHLİYE KARARI
Son olarak, anayasal haklarını kullandıkları için tutuklu bulunan 5 genç daha adli kontrol kararıyla tahliye edildi.
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesİ'nin tahliye kararında "Sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre", "öğrenim süreçlerinin sekteye uğrama ihtimali", "sabit ikahetgah sahibi oluşu ve kaçma şüphelerinin bulunmaması" gerekçe gösterildi.
10 öğrenci hakkında ise adli kontrolün devamına karar verildi.
Duruşma 25 Nisan'a ertelendi.
Etiketler: #Tahliye #Ekrem İmamoğlu
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