İmamoğlu eylemleri: İstanbul'da 3 genç hakkında daha tahliye kararı verildi!

İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Mart protestolarına katıldıkları gerekçesiyle 2911 sayılı Toplantı Gösteri ve Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten tutuklu bulunan 3 gencin daha tahliyesine karar verdi. Gönüllü avukatların tespitlerine göre, İstanbul’da hala 43 genç tutuklu bulunuyor.

İmamoğlu eylemleri: İstanbul'da 3 genç hakkında daha tahliye kararı verildi!
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ANKA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 13:26

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar nedeniyle yaklaşık İstanbul'da bini aşkın kişi gözaltına alınmış, bunlardan 278 kişi tutuklanmıştı. 

Bir hafta içerisinde tahliye kararı verilen ve özgürlüklerine kavuşan genç sayısı 200'ü aştı. 

3 GENÇ İÇİN DAHA TAHLİYE

İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi, 11 Nisan’da şafak operasyonuyla gözaltına alınan 3 tutuklu gencin 2911 sayılı Toplantı Gösteri ve Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten tahliyesine karar verdi. 

Mahkeme, gençler hakkındaki tüm adli kontrol şartlarını da kaldırdı. Duruşma 18 Nisan'da görülecek. 

Gençlerin savunmalarına yardımcı olan gönüllü avukat grubuna göre hala 43 genç tutuklu bulunuyor.


Etiketler: #Tahliye #İstanbul

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