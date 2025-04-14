İmamoğlu eylemleri: İstanbul'da 3 genç hakkında daha tahliye kararı verildi!
İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Mart protestolarına katıldıkları gerekçesiyle 2911 sayılı Toplantı Gösteri ve Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten tutuklu bulunan 3 gencin daha tahliyesine karar verdi. Gönüllü avukatların tespitlerine göre, İstanbul’da hala 43 genç tutuklu bulunuyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar nedeniyle yaklaşık İstanbul'da bini aşkın kişi gözaltına alınmış, bunlardan 278 kişi tutuklanmıştı.
Bir hafta içerisinde tahliye kararı verilen ve özgürlüklerine kavuşan genç sayısı 200'ü aştı.
3 GENÇ İÇİN DAHA TAHLİYE
İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi, 11 Nisan’da şafak operasyonuyla gözaltına alınan 3 tutuklu gencin 2911 sayılı Toplantı Gösteri ve Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten tahliyesine karar verdi.
Mahkeme, gençler hakkındaki tüm adli kontrol şartlarını da kaldırdı. Duruşma 18 Nisan'da görülecek.
Gençlerin savunmalarına yardımcı olan gönüllü avukat grubuna göre hala 43 genç tutuklu bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İfade işlemleri ertelendi
- Özel, İmamoğlu için toplanan imza sayısını açıkladı!
- Atatürkçü komutanlara hapis yolu
- ‘Saray’ın danışmanlarının maaşı ne kadar olacak?
- Eski AKP’li vekil eyleme başladı!
- Çirkin sözlere karşı harekete geçildi
- 'Katılanlara işlem yapılacak'
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama
- 'CHP'nin tabanı da rahatsız oldu'
- Diplomayı iptal ettiren TÜGVA'cı çıktı