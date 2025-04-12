'İmzaladığımdan haberim yoktu' dedi: Dede ile 2 torununun 'tahliye' endişesi

Yayınlanma: 12.04.2025 - 10:09

Güncelleme: 12.04.2025 - 10:09

Kepez ilçesinde yaşayan Mehmet Binicioğlu, kızı Nimet Binicioğlu ve 2 torunu ile 5 yıl önce bir ev kiraladı.

Ev sahibi ile kira bedeli olarak 850 liraya anlaşan Binicioğlu'nun kirası, ilk yılın ardından 1000 lira oldu.

Bu sırada kanserle mücadele eden kızı Nimet Binicioğlu yaşamını yitirdi. Torunları Efe ve İzzet ile birlikte yaşamaya başlayan Binicioğlu'na, kızının ölümünden 1 hafta sonra tahliye davası açıldığına dair evrak geldi.

"EVRAKTAN HABERİM YOKTU" DEDİ

Mahkemeye çıkan Binicioğlu, burada tahliye taahhütnamesi imzaladığını gördü. Böyle bir evraktan haberi olmadığını ve imzalamadığını söyleyen Binicioğlu'nun tahliye davası, ertelendi.

Aldığı 5 bin liralık yaşlılık maaşı ve torunlarına yatan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımıyla geçinmeye çalışan Binicioğlu, torunlarının eğitim hayatlarına devam edebilmesi için çabalıyor. 7 bin lira kira ödediği evinden tahliye edilirlerse gidecek yerleri olmadığını söyleyen Binicioğlu, yardım eli bekliyor.

Evi ilk kiraladıklarında sadece kontrat imzaladığını söyleyen Mehmet Binicioğlu, “2020 yılında oturduğumuz bu evi kiraladık. Kirayı 850 lira olarak belirledik. Sonraki sene 1000 lira oldu. Sonraki sene devletin belirlediği yüzde 25 oranında artış yaptık. Sonra ev sahibinin oğlu bana 'Sen az kira ödüyorsun. Evden çık' dedi. Ben de kabul etmedim. Bu sırada kızım hayatını kaybetti. 2 torunumla beraber yaşamaya başladık. Kızımın rahmetli olmasından 1 hafta sonra evden çıkmam için beni mahkemeye verdiler" dedi.

"NASIL OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Çaresiz kaldıklarını söyleyen Binicioğlu, "Mahkemeye tahliye taahhütnamesi sunulmuş. Böyle bir şeye imza attığımdan haberim yok. Bana böyle bir şey de söylenmedi. Kontratımı imzaladım ama taahhütname imzaladığımı hatırlamıyorum. Nasıl olduğunu da bilmiyorum. Şu an 7 bin lira kira ödüyorum. Büyük torunum bu sene üniversite sınavına girecek. Diğer torunum da liseye yeni başladı. Tanıdıklarımız destek oluyor. Ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.