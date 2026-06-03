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İmamoğlu gençlere videolu mesajla seslendi: 'Zaman bir kurtarıcı bekleme zamanı değil'

İmamoğlu gençlere videolu mesajla seslendi: 'Zaman bir kurtarıcı bekleme zamanı değil'

3.06.2026 22:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İmamoğlu gençlere videolu mesajla seslendi: 'Zaman bir kurtarıcı bekleme zamanı değil'

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından gençlere seslendiği bir video mesaj paylaştı. İmamoğlu mesajına "Zaman bir kurtarıcı bekleme zamanı değildir" notunu düştü. İşte ayrıntılar...
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Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' hesabından gençlere seslendiği bir video mesaj paylaştı.

İmamoğlu mesajında gençlere "Zaman bir kurtarıcı bekleme zamanı değildir" diye seslendi.

Mesaja ise "Sizin hür fikriniz, hür vicdanınız sizin için en doğru rehberdir. Bu ülkenin aydınlık yarınlarını kurmak hepimizin üzerine düşen bir vazifedir. 

Sonunda hem kendi geleceğinizi kurtaracak hem de sizden sonrakilere gururla anlatacağınız bir özgürlük destanınız olacak" notu düşüldü.

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