İmamoğlu görüştüğü partililerine katılımları önemsediğini vurguluyor: ‘Sadece CHP mitingi değil’

Yayınlanma: 15.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.04.2025 - 04:00

Partiye kayyum atanması riskine karşı olağanüstü kurultay sürecini geride bırakan CHP’de parti kurmayları artık saha çalışmalarına odaklandığını söylüyor. CHP’liler bir yandan da tutukluğu 22 gündür devam eden cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret etmeye devam ediyor.

İmamoğlu’yla görüşen partililerin çoğu, İmamoğlu’nun özellikle erken seçim talebiyle yapılan mitinglere vurgu yaptığını aktarıyor. İmamoğlu’nun bu mitingler için “Bunlar sadece CHP mitingi değil. Hak talep eden herkesin mitingi. Bu nedenle herkese ulaşılması ve her kesimin katılımı önemli” yorumunu yaptığı söyleniyor.

'İMZA SAYILARI 10 MİLYONA ULAŞTI'

Kendisiyle görüşen partililere, geride kalan kurultayla ilgili “Partinin bir bütün olarak kurultaydan çıkmasından memnunum” dediği aktarılan İmamoğlu’nun “Bundan sonraki süreçte önemli olan hak talebimizin görünür kılınması” vurgusunu yaptığı kaydediliyor. Bu kapsamda da hem İmamoğlu’nun özgürlüğü için yapılan imza kampanyasının sürdürüleceğini hem de her hafta mitinglere devam edileceğini söyleyen CHP kurmayları “İmza sayıları 10 milyona ulaştı. Yarın İstanbul ilçe mitinglerimize 20.30’da Beylikdüzü’nden, il mitinglerimize de cumartesi 14.00’te Yozgat’tan devam edeceğiz. 23 Nisan’da Birinci Meclis önünde bir miting düşünüyoruz. 19 Mayıs’ta da İzmir’de olacağız” bilgisini paylaşıyor.

YENİ ÖRGÜTLENME YAPISI

Bu saha çalışmalarının partiye olan üyelikleri de artırdığına dikkat çeken CHP kurmayları, buna göre partinin örgütlenmesinde de değişikliğe hazırlandığını belirtiyor.

Kurmayların aktardığına göre; ilk olarak partinin mahalle temsilcisi olmayan yerlerde bu eksiklik giderilecek. Her mahallenin bir sandık sorumlusu olacak ve ilçe başkanına bağlı çalışacak. Sandık sorumluları sadece seçim günü sadece seçim günü için değil, partinin tüm etkinlikleri için aktif tutulacak. Böylece CHP, her mahallede politikalarını anlatabilecek bir temsilci bulundurmuş olacak. Bu kişilere parti içi eğitim de verilecek.