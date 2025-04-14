Silivri’de tutuklu siyasetçilerin yurttaşlara mesajı var: CHP’li Tüm İmamoğlu’nun notunu paylaştı

Yayınlanma: 14.04.2025 - 17:12

Güncelleme: 14.04.2025 - 17:12

25 ve 26 dönem CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Silivri Cezaevi’ne giderek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan’ı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı, Hatay Milletvekili Can Atalay’ı ve Selçuk Kozağaçlı’yı ziyaret ettiğini açıkladı.

Tüm, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada “Silivri’nin soğuk duvarları ardında gördüğüm şey çaresizlik değil, tam tersine kararlılıktı. Demokrasiye, halkın iradesine, adalete olan inancı dimdik ayakta tutan altı onurlu isim. Sandıkla gelenin kelepçeyle susturulduğu bu düzen ne meşrudur ne de kalıcıdır. Çünkü halkın iradesi bir mahkeme kararıyla, bir siyasi mühendislikle teslim alınamaz! Bu yaşanan, bir hukuk uygulaması değil, açık bir darbe girişimidir. Ve bizler bu hukuksuzluk karşısında susmayacağız, diz çökmeyeceğiz. Çünkü biz halkın temsilcileriyiz; çünkü biz bu ülkenin geleceğine, demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe inananlarız. Silivri’nin duvarları ne kadar yüksek olursa olsun, halkın vicdanını, adalet talebini ve mücadele kararlılığını aşamaz” dedi.

Tüm, ziyaret ettiği isimlerin mesajlarını da yurttaşlarla paylaştı. Söz konusu mesajlar şunlar:

Ekrem İmamoğlu:

Can Atalay:

Resul Emrah Şahan:

Murat Çalık:

Selçuk Kozağaçlı: