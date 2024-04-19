İmamoğlu, 'Haluk Bayraktar' sorusuna yanıt verdi: 'Nezaketsiz, pervasız, iftira dolu...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın kendisiyle ilgili sözleri hakkında, "Beni hedef haline getirerek bir dil kullanan şahıstan bahsettiğiniz. Çok nezaketsiz bir davranış" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 17:34
İmamoğlu, 'Haluk Bayraktar' sorusuna yanıt verdi: 'Nezaketsiz, pervasız, iftira dolu...'
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün İstanbul Feshane’de, uluslararası basınla bir araya geldi.

VOA Türkçe'nin haberine göre, gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın kendisiyle ilgili sözleri hakkındaki soruya şu cevabı verdi:

"Beni hedef haline getirerek bir dil kullanan şahıstan bahsettiğiniz. Çok nezaketsiz bir davranış. Bu nezaketsiz ve iftira dolu davranışın muhatabı olmadım, olmam.

"BU İŞ AKRABA İŞİ DEĞİL KARDEŞİM"

Şunu da söylemem lazım. Ülkemizde bazen yetki verilmiş insanlardan daha fazla o yetkiyi pervasızca kullanma girişiminde bulunan insanlar var. Kimden bahsediyoruz? Yetkinin sahibinin yanındaki eş dost akrabadan bahsediyoruz. Ben de diyorum ki bu iş akraba işi değil kardeşim. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım ve ben hukuki, yasal yetkilerimi kullanırım.

Ülkemizde son 15 yıldırı farklı kavramlarla, farklı makamlarla, üzülerek söylüyorum ki, bu kavram yok sayılmıştır ve ahlak sınırlarının dışına çıkılmıştır. Bu konuşmayı yapan kişi Türkiye’de güçlü bir sanayi kuruluşu, savunma sanayi kuruluşunun başındaki insan olabilir. Ama o kadardır. Herhangi bir kişiyle eşit haklara sahiptir. Hukukun herkese eşit uygulanmasını diliyorum."

NE OLMUŞTU?

İçinde Bayraktar ailesinin de olduğu Filistin eyleminden fotoğraf paylaşarak “Jet yakıtı satmışlar” diyen siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz’u Haluk Bayraktar sert sözlerle eleştirmiş ve “İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım. Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş” demişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) resmi X hesabından Bayraktar’a yanıt verilerek, ‘İmamoğlu’na iftira atıldığını ve hukuki sürecin başlatılacağı’ belirtilmişti.

‘Yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla ifadesi alınan Yavuz tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


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