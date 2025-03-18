İmamoğlu ile birlikte yatay geçiş yapmışlardı: İşte geçiş yapanların tam listesi…
İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin üniversite mezuniyet diplomasını iptal etti. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yapan isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. İstanbul Üniversitesi tarafından Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilenlerin sayısı 28 oldu.
İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine” karar verildiği bildirildi.
Öte yandan 1990 yılında yatay geçiş yapan 10 kişinin ise kaydının silindiği ve mezun olmadıkları öğrenildi.
İŞTE TAM LİSTE
Ekol TV’nin aktardığına göre, 1990 yılında Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş hakkı kazananların listesi şu şekilde:
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #diploma
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