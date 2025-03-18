Sosyal medyada gündem İmamoğlu: Yayını 43 kat fazla izlendi

Yayınlanma: 18.03.2025 - 20:31

Güncelleme: 18.03.2025 - 20:31

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı aday adayı Ekrem İmamoğlu lisans diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesinin ardından sosyal medya hesabından canlı yayınla açıklama yaptı.

Aynı dakikalarda, aynı platform üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) öğrencileriyle düzenlediği iftar programı da canlı yayınlanıyordu.

İmamoğlu’nun yayını 346 bin izlenirken, Erdoğan’ın programı yalnızca 7,8 bin izlendi. Arada, 43 kat fark oluştu.