Sosyal medyada gündem İmamoğlu: Yayını 43 kat fazla izlendi
İstanbul Üniversitesi'nin aldığı diploma iptali kararı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayınını 346 bin kişi izlerken, aynı dakikalarda Erdoğan’ın programı yalnızca 7,8 bin izlendi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı aday adayı Ekrem İmamoğlu lisans diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesinin ardından sosyal medya hesabından canlı yayınla açıklama yaptı.
Aynı dakikalarda, aynı platform üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) öğrencileriyle düzenlediği iftar programı da canlı yayınlanıyordu.
İmamoğlu’nun yayını 346 bin izlenirken, Erdoğan’ın programı yalnızca 7,8 bin izlendi. Arada, 43 kat fark oluştu.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Recep Tayyip Erdoğan
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