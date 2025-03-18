İmamoğlu'nun diplomasına 'iptal' kararı: AKP'li Şamil Tayyar'dan 'çözüm' önerisi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite kararıyla diplomasının iptal edilmesi üzerine AKP’li Şamil Tayyar’dan bir ‘çözüm önerisi’ geldi. Tayyar “Anayasanın 101. maddesinde yapılacak değişiklikler, belki çözüm olabilir. ‘Yüksek öğrenim’ şartı ve ‘2 defa Cumhurbaşkanı seçilme sınırı’ kaldırılabilir” ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nin diploması İstanbul Üniversitesi'nin kararıyla 'iptal' edildi. Söz konusu karara siyasiler tarafından tepkiler gelirken, İmamoğlu kararının 'hukuksuz' olduğunu ve mücadelelerinin devam edeceği vurgusunu yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise olan cumhurbaşkanlığı adaylık kararını 'askıya' aldığını duyurdu.
AKP'li Şamil Tayyar ise 'diploma iptaline' ilişkin bir çözüm önerisi sundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, şunları yazdı:
"Diploma iptali, çözüm süreci, milletvekili transferi, yeni Anayasa, soruşturma dosyaları gibi çok sayıda tartışma konusu, toplumsal ve siyasal dinamikleri derinden etkiliyor.
Tüm bu gerginliklerin merkezinde ise önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine dair iddialar var.
Haliyle siyasi tansiyon iyice arttı, toplumsal fay hatlarında daha fazla enerji birikmeye başladı.
Bu cendereden nasıl çıkılır?
Bir sade vatandaş olarak, kişisel bir önerim var.
Madem, tüm tartışmalar Cumhurbaşkanlığı seçimine çıkıyor, adaylık şartlarını düzenleyen Anayasanın 101. maddesinde yapılacak değişiklikler, belki çözüm olabilir.
‘Yüksek öğrenim’ şartı ve ‘2 defa Cumhurbaşkanı seçilme sınırı’ kaldırılabilir.
AK Parti ve CHP bu konuda uzlaşırsa, siyaset doğal mecrasında akmaya, toplumsal gerginlik azalmaya başlar, bir ihtimal.
Bence denenmeli."
Diploma iptali, çözüm süreci, milletvekili transferi, yeni Anayasa, soruşturma dosyaları gibi çok sayıda tartışma konusu, toplumsal ve siyasal dinamikleri derinden etkiliyor.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) March 18, 2025
Tüm bu gerginliklerin merkezinde ise önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine dair iddialar var.
Haliyle…
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