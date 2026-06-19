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İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı

İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı

19.06.2026 13:28:00
Güncellenme:
AA
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İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat ve yapı denetim firmasından gözaltına alınan 27 kişiden 12'si tutuklandı. 15 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların 12'si tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

12 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında 16 Haziran'da gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 27 kişinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

16'sı tutuklama, 11'i ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, gözaltındakilerden 12'sinin tutuklanmasına, 15'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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