İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı

Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların 12'si tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
12 TUTUKLAMA
Soruşturma kapsamında 16 Haziran'da gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 27 kişinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.
16'sı tutuklama, 11'i ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, gözaltındakilerden 12'sinin tutuklanmasına, 15'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.