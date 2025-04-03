İmamoğlu İnşaat’ın ‘usulsüzlüklerini’ sıraladılar! Murat Ağırel’den sert tepki: ‘Böyle büyük bir kepazelik olabilir mi?’

Yayınlanma: 03.04.2025 - 00:28

Güncelleme: 03.04.2025 - 00:28

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu inşaat şirketine ait üç inşaat projesi inceleme raporlarına girdi. Soruşturma yandaş medya tarafından “Yüzyılın yolsuzluğu” diye nitelendirirken dün Anadolu Ajansı, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlere ait raporları yayınladı.

Haberde “usulsüzlükler” şöyle sıralandı:

Gürpınar’daki 16 bloktan oluşan 8 ikiz villanın çatı mahya yüksekliği 80-100 cm yüksek imal edildi.

Çatı eğimleri çift kırımlı yapıldı.

A1 Blok’un 1. Bodrum dükkan katı 4,50 metre yerine 4 metre imal edildi.”

Bir başka proje için “Atama yapılmadan yapı denetim firması seçildi. Bodrum katlardaki alanlara spor odası, koridor, teknik alan ve hobi odası ve duvar bölmeleri yapılmadı, kullanıcının tercihine bırakıldı. Salon-mutfak mahallinden terasa ilave çıkış kapısı yapıldı, yatak odalarının eni 290 santimetreden 350 santimetreye çıkarıldı. Terasın eni 350 santimetreden 290 santimetreye düşüldü” tespiti yapıldı.

“BÖYLE BÜYÜK BİR KEPAZELİK OLABİLİR Mİ?”

Yazarımız Murat Ağırel, haberin servis edildiği iletiyi paylaşıp şunları yazdı:

“Servis edilen haberlere bak!

Şaka gibi. Ama değil.

Bir şey bulabilmek için bir şeyler denenmiş…

Ama bir şey bulunamayınca, bir şeyler yazmışlar.

Terasa ek kapı koymuşlar.

Mutfak tam 15 santim büyükmüş!

Allah aşkına, biri bu yolsuzluk kasırgasını durdursun!

Terasa kapı yapmak ne demek?

Böyle büyük bir kepazelik olabilir mi!?”