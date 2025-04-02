İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin flaş gelişme: Üniversitenin veri tabanında da silinecek!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 13:42

Güncelleme: 02.04.2025 - 13:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik abluka sürüyor.

İmamoğlu'nun 31 yıl önce almaya hak kazandığı diploma, İstanbul Üniversitesi tarafından 18 Mart tarihinde 28 kişi ile beraber iptal edilmişti. Aynı yönetim, geçen senelerde Ekrem İmamoğlu'nun diplomasında bir sorun olmadığını açıklamıştı.

"DİPLOMA VERİ TABANINDAN SİLİNECEK"

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah Gazetesi, İstanbul Üniversitesi yönetiminin aldığı bir kararı duyurdu.

Buna göre; Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diploması, üniversitenin veri tabanından da silinecek. İşlemlerin İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından bayramdan sonra yürütüleceği kaydedildi.