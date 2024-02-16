Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'a konuk olacak isimleri duyurdu: Aralarında Özgür Özel de var
Babala TV'nin kurucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'un sıradaki konuklarını duyurdu.
Geçen seçim dönemine Youtube kanalı Babala TV'deki yayınlarıyla büyük izleyici kitlesine ulaşan Oğuzhan Uğur, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de siyasi isimleri konuk ediyor.
Oğuzhan Uğur, X hesabından yaptığı paylaşımla Mevzular Açık mikrofon programına katılacak isimleri duyurdu.
ÖZGÜR ÖZEL DE GELİYOR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Hatay Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan, CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu ve CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Youtube kanalı Babala TV'de yayınlanan "Mevzular Açık Mikrofon" programına katılacak.
Sıradaki konuklarımız #mevzularaçıkmikrofon pic.twitter.com/E0IOvqCPVX— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) February 15, 2024
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