Mevzular Açık Mikrofon'da 'kara para' masaya yatırıldı, Oğuzhan Uğur ilk tanıtımı paylaştı: 'Siz şerefsizsiniz! Kesmeyin bunu...'

Yayınlanma: 06.12.2023 - 18:14

Güncelleme: 06.12.2023 - 18:14

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programının 'Kara para' başlıklı 18. bölümünün ilk tanıtımı yayımlandı.

Programda; son günlerin en çok tartışılan konularından olan kara para aklama iddiaları ve fenomenlerin gündemden düşmeyen mal varlıklarının ele alınırken konuklar ise gazeteci, Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, gazeteci Emrullah Erdinç ve avukat Feyza Altun oldu.

Programda seyircilerin içinde yer alıp mikrofon alanlar arasında fenomenlerin ve gündemin tartışmalı fenomenlerinin avukatlarının da olduğu görüldü.

"BUNU KESMEYİN..."

Programın ilk tanıtımı yayınlanırken videonun en başında Feyza Altun'un "Rüşvetle, parayla vatandaşın adalet duygusunu sekteye uğratan, rüşvetle suçu örtbas eden, mesleğini satan şerefsizdir, haysiyetsizdir, bu mesleğe yakışmaz, siz şerefsizsiniz, haysiyetsizsiniz. Bunu kesmeyin, kesmeyin bunu" sözleri duyuldu.

Murat Ağırel ise "Bak sana yemin ediyorum ben gazeteciyim, 5 tane kitap çıkardım ben sizden daha çok vergi verdim. Benim arabam yok, motorum var" şeklinde konuştu.

Diğer yandan videoda son dönemde Dilan - Engin Polat olayından sonra konuşulmaya başlanan Özlem - Tayyar Öz çiftine de programda değinildiği görüldü.

Emrullah Erdinç, Öz çiftinin avukatına "Sosyal medyada müvekkillerinizin paylaşmış olduğu altın görüntüleri vardı. Onlar gerçek mi sahte mi?" diye sordu. Avukat "Onlar sahte" yanıtını verince Erdinç "O zaman müvekkilleriniz yalancı mı yani sosyal medyada yalancılık mı yapıyor" dedi.

Videoda avukatın yaptığı bir konuşma üzerine Ağırel'in ise "Bu yaptığınız konuşmayı müvekkillerinize de yapın. Video çekip benim bu terliğimi beğenmemişler diyenlere alıp o terliği bir yerlerine sokarım diyen o adam aynı konuşmayı yapın ve topluma nasıl konuşacağını öğrensin" dediği duyuldu.

"BEBEKLERİ PAYLAŞABİLMEK İÇİN..."

Programda seyirciler arasından bir kişi ise "Bu fenomen arkadaşların birçoğu bebekleri paylaşabilmek için ailelerden 50 bin, 60 bin, 100 bin, 150 bin TL paylaşma parası istediler, story parası. Bunların hepsi kanıtlı" dedi.

Öte yandan Feyza Altun'un "200-300 milyon da az değil mi para aklamak için ya" deyince Ağırel "200-300 milyon nasıl az olur Feyza ya sen nasıl bir paradan bahsediyorsun" yanıtını verdi. Altun ise "Dilan Polat benim dimağımı yukarı çıkarttı" ifadelerini kullandı.