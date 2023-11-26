Oğuzhan Uğur duyurdu: Mevzular Açık Mikrofon'da 'kara para' konuşulacak! İşte konuklar...

Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu üstlendiği Mevzular Açık Mikrofon programı özellikle seçim dönemine damga vurmuştu. Gündemi etkileyen konuların detaylıya masaya yatırıldığı programın yeni konukları belli oldu.

'Kara Para' temasının işleneceği bölümde Dilan Polat davasını ilk günden beri takip eden isimler konuk olacak.

KİLİT İSİMLER KONUK OLACAK

Uğur, hemen hemen her bölümüyle dikkat çeken Mevzular Açık Mikrofon'un yeni bölüm konuklarını duyurdu.

"Kara Para" başlıklı 18. bölümde, kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın davasını yakından takip eden isimlerden Murat Ağırel, Feyza Altun ve Emrullah Erdinç konuk olacak.

İşte Uğur’un X hesabından yaptığı paylaşım…

Mevzular Açık Mikrofon 18. Bölüm! “KARA PARA!” Fenomenler, Güzellik Merkezi Sahipleri ve Sosyal Mecralardan para kazanan isimler soruyor. Siz de katılmak isterseniz, katılım postu için takipte kalınız. #mevzularaçıkmikrofon pic.twitter.com/e1Ly1ByFNt